PSDB diz em propaganda que Aécio foi injustiçado

O parlamentar foi inocentado pela Justiça Federal em março deste ano das acusações no processo de corrupção na JBS

FÁBIO ZANINI

SÃO PAULO, SP

A propaganda partidária do PSDB que será exibida em Minas Gerais diz que o deputado federal Aécio Neves foi injustiçado por fatos que “jamais aconteceram”. O parlamentar foi inocentado pela Justiça Federal em março deste ano das acusações no processo de corrupção na JBS.

“O PSDB foi o partido que mais fez por Minas. No entanto, alguns de nossos líderes foram injustamente acusados por fatos que jamais ocorreram. Mas a justiça foi feita, e o deputado Aécio Neves foi inocentado, mostrando que as acusações que sofreu eram falsas”, diz uma narradora enquanto imagens de jornais são exibidas.

Na sequência, o deputado diz que nada vai apagar o legado deixado pelo PSDB. “E juntos nós vamos seguir em frente. A farsa foi desmascarada. Portanto, é hora de recomeçar.”

Aécio foi absolvido pela Justiça Federal em São Paulo da acusação de corrupção no caso envolvendo a empresa JBS.

O juiz Ali Mazloum, da 7ª Vara Criminal de São Paulo, considerou que não havia provas que pudessem ligar a atos de corrupção o pedido de empréstimo no valor de R$ 2 milhões feito por Aécio a Joesley Batista, presidente da JBS.

A decisão do juiz se aplica à irmã do deputado, Andrea Neves da Cunha, ao primo Frederico Pacheco Medeiros, e a Mendherson Souza Lima, que também eram acusados no caso.