PSD exige a Funasa, e bancada cobra ministro

A bancada também ameaçou a ministra da Saúde, Nísia Trindade, sob alegação de que ela demora na liberação de recursos para o Rio

Brasília, 26 – A bancada do PSD na Câmara lançou um ultimato ao ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, responsável pela articulação do governo com o Congresso, para cobrar a entrega do comando da Fundação Nacional da Saúde (Funasa) ao partido. A bancada também ameaçou a ministra da Saúde, Nísia Trindade, sob alegação de que ela demora na liberação de recursos para o Rio.

O episódio aconteceu no lançamento da Estratégia Nacional de Escolas Conectadas, no Palácio do Planalto. Após o evento, o ministro foi parado pela bancada do partido para tratar das negociações. Dentre os parlamentares, estavam o líder do PSD na Câmara, Antonio Brito (BA), e os deputados Pedro Paulo (RJ) e Laura Carneiro (RJ). Em áudio registrado pela rádio CBN, a deputada Laura Carneiro fala: “Se a gente dançar, a ministra vai dançar também”. Ao fim da conversa, Padilha disse que a situação foi um “baculejo” – gíria para as abordagens policiais nas ruas.

Estadão Conteúdo