Projeto sobre homofobia plantou boato de que Lula fecharia igrejas

A ressalva para igrejas só foi incluída no Senado, numa emenda de Marta Suplicy (MDB-SP). No fim, o projeto não foi votado

Fábio Zanini

São Paulo, SP

Os boatos espalhados por bolsonaristas de que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pretende fechar igrejas caso eleito têm origem num projeto de lei aprovado pela Câmara em 2006 que criminaliza a homofobia. A autoria é da deputada Iara Bernardi (PT-SP).

Entre as sanções previstas para estabelecimentos que discriminassem pessoas LGBTQIA+ estava “suspensão do funcionamento dos estabelecimentos por prazo não superior a três meses”. O texto não abria exceção para igrejas.

“Fala-se que seria ‘fake news’ dizer que Lula e seu governo queriam fechar igrejas. Na primeira versão do projeto estava escrita a possibilidade de fechar por até três meses qualquer instituição, incluindo igrejas, que fosse enquadrada no crime de homofobia. Isso não é fake, é texto de projeto apresentado, defendido e promovido pelo governo Lula e o PT”, diz Uziel Santana, fundador e ex-presidente da Anajure (Associação Nacional dos Juristas Evangélicos).

A ressalva para igrejas só foi incluída no Senado, numa emenda de Marta Suplicy (MDB-SP). No fim, o projeto não foi votado, em razão da resistência de grupos conservadores, e a criminalização da homofobia ocorreu por decisão do STF.

Segundo Santana, a desconfiança contra Lula e o PT continuou, no entanto. Lula tem dito que a acusação de que vai fechar igrejas é parte de uma campanha de desinformação, e que seu governo assinou a lei da liberdade religiosa, entre outros atos.