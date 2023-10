Procuradoria pede apuração sobre Pix para Bolsonaro

As doações a Bolsonaro alcançaram R$ 17 milhões, em 769 mil transferências, no primeiro semestre

São Paulo, 19 – A Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu ontem que a Polícia Federal analise as doações, feitas por meio de Pix, recebidas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A solicitação de investigação partiu dos senadores Randolfe Rodrigues (AP), Fábio Contarato (PT-ES) e Jorge Kajuru (PSB-GO) e da deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ). Os parlamentares atribuem ao ex-presidente crime contra a economia popular e estelionato.

A Procuradoria negou abrir inquérito para apurar as transferências por considerar que os congressistas não poderiam ter entrado com o pedido no Supremo Tribunal Federal, mas sugeriu o encaminhamento à PF. A decisão cabe, agora, ao ministro Alexandre de Moraes. As doações a Bolsonaro alcançaram R$ 17 milhões, em 769 mil transferências, no primeiro semestre.

Estadão Conteúdo