Processo de cassação de vereador do PSB em Embu das Artes (SP) esta semana chama a atenção no país

O motivo alegado para o processo é o fato de, em outubro passado, ao denunciar a postura de colegas de esvaziar a sessão da Câmara

Abidan Henrique é militante pela educação inclusiva e tem história de superação pessoal

Os olhos de vários políticos em todo o país estão voltados, esta semana, para o estado de São Paulo, onde está sendo aguardado um insólito processo de cassação de mandato de vereador no famoso município de Embu (SP), na região metropolitana paulista, mais conhecido como Embu das Artes — pela quantidade de artistas que possui entre a população. Lá, o engenheiro civil Abidan Henrique da Silva, 26 anos está sendo alvo de um processo por quebra de decoro parlamentar previsto para ser julgado na próxima quarta-feira (28/02).

O motivo alegado para o processo é o fato de, em outubro passado, ao denunciar a postura de colegas de esvaziar a sessão da Câmara Municipal para não debater a transferência de R$ 2 milhões da área de Saúde de Embu para a Secretaria Municipal de Cultura — o que teve como objetivo pagar os artistas do evento Embu Country Fest — Abidan teria se excedido. Na ocasião, utilizou-se de metáfora para dizer que os vereadores “fugiram como ratos”.

O caso é semelhante a vários outros que terminaram sendo arquivados em Legislativos do país, não fosse o fato de Abidan ser, hoje, o único vereador de oposição à prefeitura, governada pelo Republicanos. Integrantes do PSB no estado já dão a aprovação da sua cassação como certa e se preparam para apresentar um recurso no mesmo dia.

A questão chama a atenção, sobretudo, pelo fato de o vereador ser destaque no estado. Ele é um dos responsáveis pela criação, em 2018, do curso pré-vestibular Km 23, que oferece aulas gratuitas para estudantes de Embu e municípios vizinhos. O curso consiste numa ação afirmativa de acesso ao ensino superior para alunos de baixa renda, sobretudo jovens negros e periféricos.

Igualdade pela educação

Abidan costuma declarar que “pela educação, é possível alcançar a igualdade de oportunidades”. “A Lei de Diretrizes e Bases contempla que o ensino precisa se guiar pela igualdade, pluralismo e consideração com a diversidade étnico racial”, enfatiza.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além disso, ele enfrentou várias adversidades para conseguir se formar e progredir na vida, além de ter estimulado os próprios pais a estudarem. A mãe, Cleide Oliveira, que foi empregada doméstica por 12 anos, hoje é professora. O pai, que foi marceneiro por décadas, também seguiu o exemplo do filho e se formou em engenharia.

Os três — pai, mãe e filho — fizeram juntos a prova do Enem, em 2014 e hoje têm curso superior. É nesse contexto que muitos grupos e entidades do país estão fazendo campanhas e coletando assinaturas em defesa de Abidan. Procurados, nem os vereadores nem a prefeitura de Embu quis se manifestar sobre o caso.