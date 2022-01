‘Problema é espetáculo’, diz Haddad sobre operação contra Márcio França

A Polícia Civil de São Paulo cumpriu uma série de mandados judiciais de busca e apreensão em endereços ligados a França

Mônica Bergamo

O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT) prestou solidariedade ao ex-governador paulista Márcio França (PSB) após a operação policial realizada na manhã desta quarta-feira (5). “Nada contra investigar políticas, muito pelo contrário. O problema é o espetáculo extemporâneo. Não devemos abdicar do princípio da presunção da inocência”, escreveu o ex-ministro em suas redes sociais. “Reputação é obra de uma vida. Espero que tudo se esclareça o quanto antes”, continuou o petista.

A Polícia Civil de São Paulo cumpriu uma série de mandados judiciais de busca e apreensão em endereços ligados a França em uma investigação que apura um suposto esquema criminoso de desvio de recursos da área da saúde.

Em tese, França e Haddad são hoje adversários, já que ambos almejam disputar as eleições de 2022 para o governo de São Paulo.

Mas há conversas entre lideranças do PT e do PSB para que os dois unam forças em São Paulo, caso Lula e Alckmin disputem as eleições em chapa única. Em novembro, o ex-governado se reuniram para, segundo eles, discutir “o futuro de São Paulo e do Brasil”.