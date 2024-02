Primeiro-ministro da Palestina renuncia ao cargo

Com as disputas acontecendo, o presidente da Palestina vem recebendo pressão internacional para que o Estado faça mudanças na sua estrutura

Nesta segunda-feira (26), Mohammad Shtayyeh, o primeiro-ministro palestino, apresentou carta de renúncia ao presidente Mahmoud Abbas. Segundo a autoridade palestina, a motivação da saída acontece devido ao genocídio na Faixa de Gaza.

O seu ex-primeiro-ministro justificou o seu pedido de demissão do cargo."A decisão de renunciar veio à luz da escalada sem precedentes na Cisjordânia e em Jerusalém e da guerra, do genocídio e da fome na Faixa de Gaza", explicou Shtayyeh.

Mohammad também reforçou que novos acordos políticos e governamentais devem ser feitos, levando em conta principalmente a realidade dos conflitos que estão acontecendo na Faixa de Gaza.