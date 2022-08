‘Preste atenção para não se enganar’, diz Ciro sobre Bolsonaro após deflação

O candidato à Presidência pelo PDT, Ciro Gomes, afirmou que o eleitor deve prestar atenção “para não se enganar”, após o IPCA ter queda

O candidato à Presidência pelo PDT, Ciro Gomes, afirmou que o eleitor deve prestar atenção “para não se enganar”, após o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação do País, ter queda de 0,68% em julho. O pedetista lembrou que a redução não chegou ao bolso dos mais pobres, que ainda sofrem com a alta no preço dos alimentos. As declarações são um recado ao presidente Jair Bolsonaro (PL), que concorre à reeleição.

“Peço ao povo que preste atenção para não se enganar. Estamos às vésperas de uma eleição, acontecem muitos milagres porque tem muito político espertalhão. Pergunta ao povo que vai na vendinha de comida se a inflação caiu. A inflação dos alimentos está em 15%”, disse em entrevista coletiva na manhã desta quinta-feira, 11. Ciro participa de agenda em Salvador, ao lado da candidata à vice-presidente, Ana Paula Matos (PDT), vice-prefeito da capital baiana.

A deflação em julho, a primeira em dois anos, aconteceu por causa do recuo nos preços dos combustíveis e da energia. A queda veio após a sanção do projeto de lei que fixa teto de 17% a 18% no ICMS destes produtos.

Estadão Conteúdo