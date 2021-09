Presidente Nacional do PL pede demissão de diretoria do BNB

Outro ponto citado por Costa Neto é a relação da organização com o PT, já que a atual presidente da ONG é filiada ao partido

Na tarde desta segunda-feira (27), o presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, anunciou que encaminhou um ofício ao presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), a demissão do presidente do Banco do Nordeste (BNB), Romildo Rolim e toda a diretoria.

O pedido veio após suspeitas de haverem irregularidades em um contrato com a ONG Instituto Nordeste Cidadania (Inec) em um valor que chegaria a quase R$ 600 milhões. Além de Bolsonaro, Costa Neto afirma ter enviado o ofício para o ministro chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, e para a ministra secretária Flávia Arruda.

Veja o vídeo:

As irregularidades estariam no termo de parceria entre o banco e ONG sobre o Programa de Financiamento Urbano (Crediamigo). Outro ponto citado por Costa Neto é a relação da organização com o Partido dos Trabalhadores (PT), já que a atual presidente da ONG é filiada ao partido.

De acordo com o presidente do partido, Bolsonaro chegou a ligar para ele e perguntar se ele tinha conhecimento sobre o contrato. A atual direção do banco foi criada pelo próprio PL.