Presidente do PTB posta vídeo em que declara apoio à reeleição de Bolsonaro

“O partido continuará junto conosco ao longo desse ano e outros anos”, falou Bolsonaro, antes de dizer que a bancada da sigla “vai crescer”

Em vídeo ao lado do presidente Jair Bolsonaro (PL), Graciela Nienov, a líder nacional do PTB, declarou o apoio do partido para o chefe do Executivo na corrida eleitoral desse ano.

“O PTB não abre mão dos seus valores, o PTB não abre mão de Bolsonaro reeleito em 2022”, declarou a presidente da sigla, que trabalha para solidificar a aliança com o mandatário federal.

“O partido continuará junto conosco ao longo desse ano e outros anos”, falou Bolsonaro, antes de dizer que a bancada da sigla “vai crescer”.

Entre abraços, Graciela reafirmou: “O PTB quer o bem da nação e vamos estar juntos com o senhor. Você representa nossas crenças, as famílias brasileiras e o sentimento das pessoas de bem”.

Apesar da aprovação em declínio, Bolsonaro ainda pontua bem o suficiente em pesquisas de intenção de voto para chegar a um eventual segundo turno, provavelmente contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) -o preferido das enquetes populares.