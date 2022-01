Presidente do PSDB adia aposentadoria da política por campanha de Doria

O ex-deputado federal já tinha anunciado que deixaria neste ano de ocupar cargos políticos e de disputar eleições para se dedicar à advocacia

Mônica Bergamo

São Paulo, SP

O presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, que aceitou convite do governador João Doria (SP) para coordenar sua campanha presidencial, deve adiar a ideia de largar a vida pública em junho, ao fim de seu mandato na sigla. Ele diz que irá até outubro ao lado do tucano, caso a candidatura esteja na rua.

O ex-deputado federal já tinha anunciado que deixaria neste ano de ocupar cargos políticos e de disputar eleições para se dedicar à advocacia, mas descarta a hipótese de abandonar o projeto presidencial do colega de legenda às vésperas do pleito.

Na cadeira de presidente partidário, contudo, ele só ficará até a data prevista, já que formalmente sua gestão não poderá mais ser estendida. A eleição para a escolha de seu sucessor está prevista para maio.