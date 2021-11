Presidente do PDT diz que é brasileiro, não desiste nunca e vai mudar voto da bancada na PEC

Lupi negou a versão de alguns deputados de que a cúpula do partido e a família Gomes sabiam do apoio da bancada à PEC

Camila Mattoso

BRASÍLIA, DF

O presidente do PDT, Carlos Lupi, disse à reportagem que Ciro Gomes não sabia do acordo da bancada do partido para apoiar a PEC dos Precatórios e que vai tentar reverter todos os votos favoráveis até terça (9), quando será a votação em 2º turno.



“Eu sou brasileiro, não perco a esperança nunca. Estou ligando de um a um e até terça-feira eu acredito nessa capacidade de convencimento que, modéstia à parte, eu costumo ter”, afirmou à reportagem. Lupi negou a versão de alguns deputados de que a cúpula do partido e a família Gomes sabiam do apoio da bancada à PEC.



“Não estava todo mundo sabendo. O Ciro nunca foi informado e eu fui informado minutos antes da votação. Sabia que o André Figueiredo estava conversando sobre isso, mas em nenhum momento nós concordamos, ele só me comunicou”, explicou.



Como mostrou o Painel, do jornal Folha de S.Paulo, deputados pedetistas classificam como desproporcional a suspensão da pré-campanha por Ciro Gomes após a votação e argumentam que a cúpula do partido e a família Gomes sabiam da negociação.