Presidente do MDB no Ceará anuncia candidatura e aliança com PT

Com a aliança, o MDB vai indicar, na próxima semana, o novo diretor de habilitação do Detran-CE

Mateus Souza

[email protected]

O ex-senador e presidente do MDB no Ceará, Eunício Oliveira, anunciou sua candidatura ao governo em Juazeiro do Norte, nesta sexta-feira (21). Durante o lançamento de sua campanha, o político confirmou a aliança MDB-PT, que tem o aval do ex-presidente Lula.

Com a aliança, o MDB vai indicar, na próxima semana, o novo diretor de habilitação do Detran-CE. Com isso, o atual diretor, Mário Freire, está ameaçado de perder o cargo.

“Na companhia do deputado estadual Davi de Raimundão, conversei com Auricélia Bezerra, duas vezes vereadora e atual suplente de vereadora de Juazeiro do Norte. Mulher forte e sensível às causas populares”, postou Eunício em seu Twitter.

O emedebista, no entanto, não especificou qual cargo eletivo pretende concorrer. Em 5 de maio, Lula e Eunício já haviam conversado sobre as alianças regionais para as eleições de 2022. Nesta sexta, o ex-senador confirmou que a decisão de concorrer às eleições foi tomada junto à família e ao ex-presidente Lula.

Atrito com Ciro

Após a reunião com Lula, em 4 de maio, Eunício havia dito que “se o Ciro ficou triste, o Brasil fica feliz”.

“Fui convidado nesta terça-feira, 4, para uma conversa agradável e produtiva com o ex-presidente Lula. Falamos sobre as alianças regionais nas eleições de 2022, além de outros temas importantes”, postou Eunício na época, em sua conta no Twitter.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em sete anos de rompimento político, o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) e Eunício tiveram diversos embates, materializados em 40 ações judiciais. Em 14 de maio, Ciro foi condenado pela 15ª Vara Cível de Fortaleza, a pagar R$ 100 mil de indenização ao ex-senador Eunício.