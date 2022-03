Pré-candidatura de petista ao Senado em MG ameaça aliança com Kalil

Atual prefeito de Belo Horizonte, Kalil deverá disputar o governo e vem conversando com o PT sobre uma aliança

A possibilidade de o líder do PT na Câmara dos Deputados, Reginaldo Lopes, ser candidato ao Senado por Minas Gerais na chapa de Alexandre Kalil (PSD) ao governo ameaça inviabilizar a aliança entre os dois partidos no estado.

Atual prefeito de Belo Horizonte, Kalil deverá disputar o governo e vem conversando com o PT sobre uma aliança. No final de fevereiro, ele se encontrou com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em São Paulo.

Um dos empecilhos é que o PSD tem o nome do atual senador Alexandre Silveira para a candidatura à reeleição.

Silveira assumiu o mandato no mês passado na vaga aberta com a ida de Antonio Anastasia para o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União (TCU).

Kalil afirma que não tratou com o PT sobre a possibilidade de Lopes disputar o Senado em sua chapa. “Estou prefeito de Belo Horizonte e nunca conversei com o deputado ou com o PT sobre o assunto”, afirmou.

Por: Fábio Zanini