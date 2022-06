Pré-candidato pede polícia em eventos do governo de Alagoas para evitar campanha antecipada

Ele também teria feito referência às eleições e pedido voto ao dizer que haverá “dois Renans” no Senado

O pré-candidato ao governo de Alagoas Rodrigo Cunha (União Brasil) protocolou nesta segunda-feira (20) uma representação contra o governador Paulo Dantas (MDB) e o ex-governador e pré-candidato ao Senado, Renan Filho (MDB).

Ele pede a presença de autoridades policiais em todos os eventos do governo estadual a fim de evitar campanha antecipada após agenda no município de Novo Lino (AL).

Ambos já foram autuados pela Justiça Eleitoral pela mesma infração em primeira e segunda instâncias na semana passada e, segundo argumenta Cunha, estariam descumprindo determinação judicial.

No último sábado (18), Dantas e Renan Filho participaram do lançamento do programa Alagoas de Ponta a Ponta.

Segundo afirma o pré-candidato, o ex-governador chegou a assinar ordens de serviço, embora não esteja mais no cargo, e entregou uma ambulância e um caminhão-pipa.

Ele também teria feito referência às eleições e pedido voto ao dizer que haverá “dois Renans” no Senado e que Alagoas se beneficiará desse fato ao ter Dantas no governo. O discurso foi veiculado nas redes sociais de Renan Filho.

Além da presença da polícia, Cunha pede para o vídeo ser retirado do ar e para ser estipulada uma multa, a ser dobrada em caso de reincidência.

Procurado, Renan Filho não quis se manifestar.