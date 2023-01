Povo se posicionou em favor da democracia, diz novo governador da Bahia

“Nessas últimas eleições, o povo brasileiro emitiu um claro posicionamento em favor da democracia”

Empossado neste domingo, 1º, como governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT) disse que o povo brasileiro se posicionou em favor da democracia na eleição do ano passado, referindo-se à vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Nessas últimas eleições, o povo brasileiro emitiu um claro posicionamento em favor da democracia e da recomposição da moldura constitucional. A inversão de valores, o desrespeito e a intolerância, levada às últimas consequências nos últimos quatro anos, não cabem mais na nossa sociedade”, disse Jerônimo em seu discurso de posse.

“Basta olhar o que aconteceu nas eleições de 2022. Não adiantou viralizar fake news nas redes sociais, nem engendrar operações escusas que tentaram até atrasar e impedir a chegada dos eleitores às suas seções”, acrescentou o novo governador da Bahia.

Ele afirmou também que o palanque eleitoral acabou e que é preciso um Brasil unido e sem ódio. “O Brasil é um só”.

Na cerimônia de posse, o hino nacional foi cantado por uma representante dos povos originários da Bahia. Assim, algumas palavras eram proferidas em português, outras em um dialeto.

Jerônimo é o primeiro governador autodeclarado indígena do Brasil. Ele recebe o cargo de Rui Costa, que ainda neste domingo assume o ministério da Casa Civil. Os dois seguirão para Brasília no final da manhã para acompanhar a posse do presidente Lula.

Estadão conteúdo