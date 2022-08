‘Povo armado jamais será escravizado; comprem suas armas’, diz Bolsonaro

O presidente afirmou que pede a Deus “força para resistir” e “coragem para decidir”, ao defender seu governo

O presidente Jair Bolsonaro (PL) retomou o discurso armamentista nesta quarta-feira, 10, durante o Encontro Nacional do Agro, promovido pela Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). Para mais de 3,5 mil agricultores, o chefe do Executivo citou decretos editados durante seu governo que facilitaram a compra de armas e repetiu o bordão. “Povo armado jamais será escravizado”. “Por isso, comprem suas armas”, emendou Bolsonaro.

O presidente afirmou que pede a Deus “força para resistir” e “coragem para decidir”, ao defender seu governo. “Não vou chegar a (20)23 ou (20)24 e dizer ‘o que foi que eu não fiz para o Brasil chegar a essa situação? Que isso custe a minha vida. Vamos perder para narrativas? Para três ou quatro que assumiram cargos e se acham deuses?”, disse, em crítica velada a ministros do STF.

“Nossa liberdade é sagrada e não tem limites, não tem esse papinho de fake news”, continuou o presidente da República. “Ah, vai para a ponta da praia”, disse Bolsonaro, ao falar de acusações de fake news, numa referência a um lugar de execuções durante a ditadura militar, na Restinga da Marambaia, no Rio de Janeiro.

Estadão conteúdo