Por unanimidade, TSE cassa mandato do deputado Deltan Dallagnol

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) cassou o registro de candidatura do ex-procurador da Lava Jato e deputado Deltan Dallagnol (Podemos-PR) por fraude eleitoral. Assim, Dallagnol perde o mandato na Câmara e seus votos serão computados para a legenda.

A decisão foi unânime e atendeu a pedido do PT, que alegou que Dallagnol era alvo de processos disciplinares quando disputou as eleições em 2022, o que é proibido pela Lei da Ficha Limpa.

Os ministros seguiram o voto do relator, Benedito Gonçalves. O ministro sustentou que o ex-procurador pediu exoneração do cargo de procurador da República como “subterfúgio na tentativa de se esquivar da lei” e para “frustrar a incidência do regime de inelegibilidade”.

