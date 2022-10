Polícia prende homens com R$ 24 mil para compra de votos no Amapá

O dinheiro estava escondido na lateral de uma bolsa para transporte de alimentos, com propaganda de um aplicativo de entrega

São Paulo, SP

A Polícia Militar do Amapá prendeu na madrugada deste domingo (2) um motociclista que transportava mais de R$ 19 mil em espécie e anotações referentes a um candidato a deputado estadual.

O dinheiro estava escondido na lateral de uma bolsa para transporte de alimentos, com propaganda de um aplicativo de entrega.

Outro homem foi preso, na noite de sábado (1), pela Polícia Civil por compra de votos na capital Macapá. Ele transportava mais de R$ 5 mil em espécie, além de santinhos de candidatos aos cargos de deputado federal e estadual, que não tiveram o nome divulgado.

Segundo os agentes, o homem foi identificado como assessor de um dos candidatos. A pena para o crime de compra de voto pode chegar a quatro anos de prisão e pagamento de multa.

Se comprovado o envolvimento dos candidatos, eles podem perder o eventual mandato.

Operação barra “santinhos” em Rio Branco

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Também na madrugada de hoje, a Polícia Federal deflagrou a operação Voo da Madrugada para impedir que santinhos -um papel de propaganda eleitoral com foto e número do candidato -fossem espalhados nas ruas de Rio Branco, capital do Acre.

O descarte de santinhos em frente a locais de votação no dia das eleições é considerado crime eleitoral.

Na capital, 13 pessoas foram conduzidas à sede da Polícia Federal e os materiais de publicidade, apreendidos. A pena é de detenção de seis meses a um ano.