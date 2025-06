Polícia diz já ter suspeitos de assassinato de vereadora no RS, e petistas cobram apuração

CATARINA SCORTECCI

CURITIBA, PR (FOLHAPRESS)

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul afirma já ter suspeitos no caso do assassinato da vereadora Elisane Rodrigues do Santos (PT), 49, que exercia o primeiro mandato na Câmara de Formigueiro, município localizado na região central do estado.



Ela foi encontrada morta na manhã desta terça-feira (17) com golpes de faca no corpo, em uma estrada de terra no interior da cidade. Havia ferimentos na região do tronco e um corte profundo no pescoço, segundo a Polícia Civil. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Santa Maria.



Ainda segundo a Polícia Civil, o carro dela estava próximo e, dentro dele, foram encontrados vestígios de sangue no banco e no para-brisa. Os pertences da parlamentar estavam no automóvel.



Em nota, o delegado Antonio Firmino de Freitas Neto disse à Folha de S.Paulo na manhã desta quarta-feira (18) que já há suspeitos e que medidas cautelares foram solicitadas ao Judiciário. “Todos os esforços estão sendo no sentido de se apontar a autoria e prender os autores o mais rápido possível”, disse ele.



O delegado reforça que a motivação do crime ainda está sendo apurada e que “há várias linhas de investigações”. “Nenhuma motivação está descartada.”



Ele afirmou, ainda, que a Delegacia de Polícia de Formigueiro está recebendo apoio da Delegacia de Polícia Regional de Santa Maria.



Com a repercussão, deputados estaduais do PT cobraram nesta quarta uma apuração rigorosa. A Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul decidiu encaminhar um ofício à Secretaria da Segurança Pública sobre a morte da parlamentar.



“Queremos que façam uma profunda averiguação desse caso, o que sinaliza que infelizmente é mais um caso de feminicídio no Rio Grande do Sul”, afirmou o presidente da comissão, Adão Pretto Filho (PT).



O deputado diz ter acompanhado a vereadora no lançamento da Frente Parlamentar de Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres, em Santa Maria. “Era uma mulher que tinha uma identificação com esse tema, com essa pauta e que infelizmente nós vimos no dia de ontem brutalmente assassinada por facadas”, disse o petista.



A deputada Bruna Rodrigues (PCdoB), que coordena a Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa, afirmou que se trata de um caso “extremamente grave”. “Estamos falando de uma mulher que estava em plena atividade parlamentar, em seu primeiro mandato, recém-eleita, com tanta contribuição política a dar ao seu município”, afirmou ela.



O ex-ministro e deputado federal pelo Rio Grande do Sul Paulo Pimenta (PT) publicou um vídeo em suas redes sociais manifestando indignação e cobrando que “responsáveis sejam devidamente identificados e punidos por esse crime covarde”.



“Até agora, nós não temos todas as informações, mas certamente vão surgir. Pela maneira como ela foi morta, tudo indica que é um crime de ódio. Isso é intolerável. De forma alguma este crime deve passar impune”, disse Pimenta.



A polícia trabalha com a hipótese de o crime ter ocorrido durante a madrugada, poucas horas após a vereadora participar de uma sessão legislativa na Câmara, na noite de segunda-feira (16).



Em Formigueiro, município com cerca de 6.500 pessoas, Elisane era a única mulher na Câmara de Vereadores e também a única filiada ao PT.



A Casa tem nove assentos no total, com cinco vereadores do MDB, partido do prefeito, Cristiano Cassol, e outros três do Progressistas.



Nas duas eleições municipais anteriores, de 2020 e 2016, Elisane ficou apenas como suplente. Naqueles anos, ela disputou pelo MDB e pelo Progressistas.

Técnica de enfermagem e mãe de dois filhos, Elisane também atuava na unidade básica de saúde da localidade do Fundo do Formigueiro e estava em seu primeiro mandato como vereadora.



Era reconhecida na cidade principalmente pela atuação na saúde pública e pela defesa de comunidades quilombolas. “Elisane não media esforços, tempo e energia para aquilo em que acreditava, que era a construção diária de um mundo mais justo, inclusivo e humano.

Elisane também tinha como luta a defesa permanente da causa Quilombola, que tem em Formigueiro a maior comunidade no Rio Grande do Sul”, disse o deputado estadual Valdeci Oliveira (PT).



Em março deste ano, ela foi uma das homenageadas com o prêmio Mulheres de Luta 2025, concedido pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.



A Prefeitura de Formigueiro e a Câmara de Vereadores decretaram luto oficial de trÊs dias pela morte da vereadora. No Legislativo, a próxima sessão ordinária, prevista para o dia 23, foi cancelada.



Em nota, a Câmara afirmou que Elisane “atuava com dedicação e comprometimento em seu mandato, sempre voltada às causas sociais e ao bem-estar da população de Formigueiro, além de ser a presença feminina nesta legislatura”.



“Sua partida repentina representa uma perda irreparável para a política local e para todos que conviveram com ela”, diz a Casa.



Também em nota, a prefeitura destacou a atuação da vereadora, “marcada pelo trabalho e dedicação à comunidade de Formigueiro”.



“Neste momento de dor, expressamos nossos sentimentos e solidariedade aos familiares, amigos, colegas de trabalho, à Câmara de Vereadores e a toda a comunidade formigueirense.”