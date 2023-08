Planalto: Lula assina hoje tributação de até 20% do rendimento de fundos exclusivos

O projeto precisa de aprovação do Congresso para começar a valer MPs têm força de lei a partir da publicação por até 120 dias

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinará ainda nesta segunda-feira, 28, uma medida provisória (MP) para tributar os rendimentos de fundos exclusivos, informou o Palácio do Planalto As alíquotas serão entre 15% e 20%. A cobrança será feita duas vezes por ano. O governo projeta arrecadar R$ 24 bilhões com a medida entre 2023 e 2026.

O petista também assinará, segundo o Planalto, um projeto de lei para tributar o rendimento de offshores e trusts, com alíquotas que poderão chegar a 22,5%. Diferentemente da medida provisória, o projeto precisa de aprovação do Congresso para começar a valer MPs têm força de lei a partir da publicação por até 120 dias – precisam da aprovação do Legislativo para continuarem valendo.

