Planalto já se prepara para uma eventual volta de Trump à Casa Branca

Trump poderia fortalecer laços com figuras políticas brasileiras de direita, como o ex-presidente Jair Bolsonaro

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva já está se organizando para lidar com a possível reeleição de Donald Trump nos Estados Unidos, segundo uma matéria publicada pelo jornal O Globo. As eleições americanas, previstas para novembro deste ano, têm mostrado Trump como um forte candidato nas pesquisas e nas primárias, o que gera preocupações em Brasília quanto às potenciais repercussões para a política interna e externa do Brasil. A reportagem sugere que uma vitória de Trump poderia fortalecer laços com figuras políticas brasileiras de direita, como o ex-presidente Jair Bolsonaro, e afetar negativamente organismos internacionais como a Organização Mundial do Comércio (OMC) e a proposta de reforma do Conselho de Segurança da ONU.

Durante a Super Terça, Trump confirmou seu favoritismo ao lado do atual presidente Joe Biden, indicando uma possível repetição da disputa eleitoral de 2020. Dentro do governo Lula, existe a percepção de que uma vitória de Trump reforçaria globalmente a direita política, o que seria prejudicial para o atual governo brasileiro. Por outro lado, Lula tem demonstrado preferência pela reeleição de Biden, ressaltando afinidades, especialmente em questões trabalhistas e ambientais. A preocupação com Trump também se estende à política externa, onde sua postura “America First” poderia complicar relações comerciais e diplomáticas internacionais.

Especialistas citados na reportagem, como Beatriz Rey e Dawisson Belém Lopes, discutem possíveis impactos de um retorno de Trump ao poder. Rey destaca o potencial dano à democracia global e às questões ambientais, enquanto Lopes salienta a importância da relação entre Lula e Biden para a imagem internacional do Brasil. A especulação sobre uma aliança entre Trump e figuras políticas latino-americanas, como o presidente argentino Javier Milei, também é motivo de atenção, evidenciando a complexidade das relações internacionais e a importância de estratégias diplomáticas flexíveis para o Brasil.