PL reúne bancada para debater bloqueios das contas de bolsonaristas em rede social

Danielle Brant

Brasília, DF

O PL reuniu a bancada atual e eleita de deputados na tarde desta terça-feira (6) para discutir o bloqueio de contas de bolsonaristas no Twitter.

Na reunião, os deputados bolsonaristas do PL reclamaram dos bloqueios e pediram a adoção de medidas contra a suspensão das contas.

Estiveram presentes parlamentares como Bia Kicis (DF), Cabo Junio Amaral (MG) e Carla Zambelli (SP), em encontro comandado pelo líder do partido na Câmara, Altineu Côrtes (RJ).

Bia Kicis e Cabo Junio Amaral atribuem os bloqueios a decisões judiciais. Reportagem da Folha de S.Paulo tentou contato com o Twitter, mas sem resposta.

Nesta quarta (7), a bancada do PL no Senado se reúne para apontar o nome do ex-ministro Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional) para concorrer à presidência da Casa em 2023.

A indicação deve ser oficializada em seguida. Ele deve enfrentar o atual presidente, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que disputa a reeleição.