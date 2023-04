PL das Fake News: Moraes se reúne com Pacheco e Lira

O plano inicial era conversar primeiro com Arthur Lira. O presidente da Câmara, porém, teve uma reunião que se estendeu na Residência Oficial

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, está reunido neste momento com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Depois, ele se encontra com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

De acordo com a assessoria de imprensa do TSE, o ministro leva ao Congresso sugestões para o projeto de lei das Fake News, que a Câmara deve votar nesta semana.

O plano inicial era conversar primeiro com Arthur Lira. O presidente da Câmara, porém, teve uma reunião que se estendeu na Residência Oficial.

Estadão conteúdo