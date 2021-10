PGR diz que Bolsonaro convocou manifestações de 7 de Setembro

Procuradoria comunicou o caso ao STF citando nominalmente o presidente

A Procuradoria-Geral da República (PGR) identificou que o presidente Jair Bolsonaro foi quem deu o pontapé inicial para as manifestações antidemocráticas ocorridas em 7 de setembro, Dia da Independência. A PGR avança nas investigações sobre os atos e comunicou o caso ao Supremo Tribunal Federal (STF).

É a primeira vez que a PGR cita nominalmente Bolsonaro dentro do inquérito. A Procuradoria enviou, em 4 de setembro, um documento sigiloso ao Supremo, ao qual o jornal O Globo teve acesso.

A citação, no entanto, ainda não deixa claro se o presidente é investigado neste caso, nem descreve quais seriam os eventuais crimes cometidos por ele em função de seu vínculo com os atos.

A partir das provas colhidas, a PGR também tenta rastrear a participação de ministros do governo na organização desses atos. Com isso, a investigação avança para as digitais do Palácio do Planalto nas manifestações antidemocráticas.