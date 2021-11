PF intima Olavo de Carvalho, e guru do bolsonarismo deixa Brasil à francesa

“Eu estava no hospital e me ofereceram um voo repentino para dali a 15 minutos. Eu não ia perder essa oportunidade”

Camila Mattoso

O filósofo e guru do bolsonarismo Olavo de Carvalho deixou o Brasil após ser intimado pela Polícia Federal para prestar depoimento no inquérito que apura a existência de uma milícia digital voltada a desacreditar a democracia e as instituições.

A PF intimou Olavo no último dia 9 de novembro por meio de sua defesa, que informou aos investigadores que o filósofo ainda estava em tratamento de saúde -ele veio ao Brasil no início de julho para dar continuidade aos cuidados iniciados nos EUA, onde mora​.

Dias depois da intimação, entretanto, ele deixou o Brasil e na terça (16) gravou um vídeo de sua casa nos EUA em que informou ter retornado “de forma repentina”. “Eu estava no hospital e me ofereceram um voo repentino para dali a 15 minutos. Eu não ia perder essa oportunidade”, disse em vídeo gravado já nos EUA.

No vídeo, Olavo diz que a “coisa foi tão rápida” que não foi possível se despedir dos médicos e enfermeiros do hospital em que estava internado.”O pessoal chama de saída à francesa”, disse.

Na versão do guru bolsonarista, a saída do pais “não foi escondida de ninguém”, mas, sim, porque disseram a ele que “ou embarca agora ou não vai ter outro voo”. Essa foi a segunda tentativa da PF em ouvir o filósofo. Em agosto ele foi intimado e sua defesa também se valeu do argumento do tratamento médica para evitar o depoimento.