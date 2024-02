PF encontra na sede do PL discurso para decretação do estado de sítio

Além desse documento, a PF ainda encontrou uma minuta golpista que pedia a prisão dos ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (08), a operação Tempus Veritatis, que investiga uma organização criminosa ligada ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que teria atuado na tentativa de golpe de Estado para mantê-lo no poder, após a derrota nas eleições de 2022.

Entre os documentos apreendidos na sede do Partido Liberal, em Brasília, está um suposto discurso que defende e anuncia a decretação de um estado de sítio e da garantia da lei e da ordem do país. O documento não está assinado.

“Afinal, diante de todo o exposto e para assegurar a necessária restauração do Estado Democrático de Direito no Brasil, jogando de forma incondicional dentro das quatro linhas, com base em disposições expressas da Constituição Federal de 1988, declaro o Estado de Sítio; e, como ato contínuo, decreto Operação de Garantia de Lei e da Ordem […]”, diz o documento.

Além desse documento, a PF ainda encontrou uma minuta golpista que pedia a prisão dos ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e do presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco (PSD).

A operação teve como alvo, no total, 30 pessoas, entre elas os generais Braga Netto e Augusto Heleno, antigos componentes do governo de Bolsonaro.