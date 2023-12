PF deflagra operação contra suspeito de hackear perfil de Janja

Policiais federais cumpriram seis mandados de busca e apreensão, sendo dois no Distrito Federal e quatro em Minas Gerais

Na noite da última segunda-feira (11), a primeira-dama Janja Lula da Silva teve seu perfil na rede social X, antigo Twitter, hackeado. Desde então, a Polícia Federal vem investigando o responsável pelo crime praticado na internet, que fez postagens de caráter ofensivo contra autoridades públicas federais.

Entre os dias 12 e 14, policiais federais cumpriram seis mandados de busca e apreensão, sendo dois no Distrito Federal e quatro em Minas Gerais, com a finalidade de avançar nas investigações voltadas a apurar a materialidade e a autoria dos crimes praticados. As ordens judiciais foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal.

No DF, um dos alvos é um adolescente de 17 anos, morador de Sobradinho, que teria admitido ter invadido a conta de Janja durante a execução do mandado. Ele deverá prestar um depoimento formal ainda hoje.

Durante as apurações ficou constatado que os possíveis envolvidos também tinham perfis e postagens na plataforma Discord, participando de grupos que trocavam mensagens de caráter misógino e extremista.