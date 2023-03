PF deflagra 9ª fase da Operação Lesa Pátria

Nesta fase, um mandado de prisão preventiva foi cumprido na região do Riacho Fundo, onde um suspeito de incitar e financiar os atos foi preso

A Polícia Federal (PF) deflagou, na manhã desta quinta-feira (23), a 9ª fase da Operação Lesa Pátria, que busca identificar e prender pessoas que participaram, financiaram, omitiram-se e fomentaram os atos antidemocráticos ocorridos no dia 8 de janeiro, em Brasília.

As investigações apontam ainda que o preso teria ensinado táticas de guerrilha para os participantes do acampamento situado no QG do Exército, em Brasília.

Os fatos investigados constituem, em tese, os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.

As investigações continuam em curso e a Operação Lesa Pátria é permanente, com atualizações periódicas acerca do número de mandados judiciais expedidos, pessoas capturadas e foragidas.

No dia 8, um grupo de contrários ao governo do presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) invadiu e destruiu as sedes do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto.