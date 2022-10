Pesquisa Genial/Quaest: 37% avaliam governo como positivo e 35%, negativo

O governo tem melhor avaliação na região Sul, com 47% dos entrevistados considerando positivo, e a pior avaliação no Nordeste, com 46%

Pesquisa Genial/Quaest de intenções de votos para a Presidência divulgada há pouco mostra que 37% dos entrevistados avaliam o governo como positivo e 35% consideram negativo. Para 26%, é regular. No levantamento anterior da última quarta-feira (26), 35% avaliavam o governo como positivo, 40% como negativo e 23% regular.

O governo tem melhor avaliação na região Sul, com 47% dos entrevistados considerando positivo, e a pior avaliação no Nordeste, com 46% classificando-o como negativo.

A pesquisa aponta também que Bolsonaro está à frente na rejeição, com 48%, enquanto Lula aparece com 44%. Em relação ao levantamento anterior, o porcentual de pessoas que não votariam de jeito nenhum no atual presidente oscilou 1 ponto porcentual para baixo, enquanto a rejeição do petista oscilou 1 ponto porcentual para cima.

A pesquisa ouviu 2 mil eleitores entre os dias entre os dias 28 e 29 de outubro. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada junto à Justiça Eleitoral e protocolada sob o número. BR-05765/2022.

Estadão conteúdo