Pesquisa CNT: Lula tem 53,5% e Bolsonaro, 46,5% dos votos válidos

Faltando 13 dias para o segundo turno das eleições, a Confederação Nacional do Transporte (CNT) divulgou a primeira pesquisa de intenção de votos para a presidência neste segundo pleito. Lula (PT) apareceu com 53,5% dos votos válidos, enquanto Bolsonaro ficou com 46,5%.

Foram 2.002 entrevistas realizadas entre os dias 14 e 16 de outubro, e a margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos.

Nos votos totais, Lula ficou com 48,1% e Bolsonaro com 41,8%. 6% dos entrevistados votarão em branco ou nilo, enquanto 4,1% ainda naõ sabe em quem votar.

Quando perguntados sobre rejeição dos candidatos, Bolsonaro lidera a pesquisa, com 50,1%. 44,4% dos entrevistados rejeitam Lula.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número 05514/2002.