Pedro Guimarães lamenta morte de diretor de Caixa

O ex-presidente da Caixa Econômica Federal (CEF) Pedro Guimarães lamentou em seu Instagram a morte de Sergio Ricardo Faustino Batista, diretor do banco. Guimarães, que deixou o banco em junho após ser alvo de denúncias de assédio sexual, elogiou o executivo.

“Lamento profundamente a morte de Sergio Ricardo Faustino Batista, com quem trabalhei durante três anos e meio”, afirma Guimarães. “Funcionário correto e humano, excelente exemplo para todos da Caixa. Desejo força a seus parentes e amigos neste momento de dor.”

Batista foi encontrado morto na sede do banco, em Brasília. As investigações preliminares tratam de sua morte como suicídio. Ele era diretor de Controles Internos e Integridade da CEF, e funcionário da instituição havia mais de 30 anos. Mais cedo, a Caixa informou que contribui com as investigações.

Guimarães foi substituído à frente da Caixa por Daniella Marques, após ser alvo de denúncias de assédio sexual. O executivo tem dito que é inocente.

