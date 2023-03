Pedidos por Justiça marcam missa em homenagem a Marielle Franco e Anderson Gomes

Lágrimas e pedidos de Justiça marcaram a missa em memória de Marielle Franco e Anderson Gomes,

Bruna Fantti

Rio de Janeiro, RJ

Lágrimas e pedidos de Justiça marcaram a missa em memória de Marielle Franco e Anderson Gomes, realizada nesta terça-feira, 14 , na Igreja Nossa Senhora do Parto, no centro do Rio de Janeiro. A cerimônia faz parte das homenagens aos cinco anos dos assassinatos.



A vereadora do PSOL e seu motorista foram mortos a tiros em 2018.



Na primeira fileira, a filha de Marielle, Luyara, e os pais, Marinete da Silva e Antônio Francisco da Silva Neto, acompanharam a celebração ao lado da viúva da vereadora, vereadora Monica Benicio (PSOL).



Por diversas vezes, Monica chorou e foi amparada pela mãe de Marielle. “Infelizmente, o Estado brasileiro ao não responder [quem matou Marielle] faz com que a gente precise não só revisitar as saudades, mas também revisitar a violência para seguir cobrando justiça, para que nunca mais aconteça nada parecido”, disse, ao final da missa.



Agatha Arnaus, viúva de Anderson, também acompanhou a celebração. Ela vestia uma blusa que pedia Justiça. Quando Anderson morreu, o filho deles tinha um ano de idade. “Depois de cinco anos acaba que a saudade toma um lugar diferente. Meu filho tem seis anos, foco nele, então a vida vai sendo tocada, né? É inevitável, só seguir. Mas estou aqui em memória do Anderson, pelo Anderson, para que ele tenha muito orgulho da gente também”, disse.

A deputada estadual Renata Souza acompanhou a cerimônia ao lado da vereadora Luciana Boiteux, ambas do PSOL.



A vereadora Mônica Cunha, do mesmo partido, a deputada estadual Marina do MST (PT), o vereador Edson Santos (PT) e os ex-deputados Waldeck Carneiro e Mônica Francisco também participaram da missa.



Os cinco anos do crime são marcados também por atividades culturais pela cidade e por reuniões do Comitê Justiça por Marielle e Anderson com autoridades responsáveis pela investigação do crime. O comitê é formado pelo Instituto Marielle Franco, pela vereadora Monica Benício, por Agatha Reis e pelas organizações Justiça Global, Terra de Direitos Coalizão Negra por Direitos e Anistia Internacional.