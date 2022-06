Pedido de abertura da CPI do MEC só deve ser apresentado na terça-feira

Ainda assim, ele explicou que as outras assinaturas são para evitar que, quando apresentado, os senadores que já contribuíram retirem o apoio

Mesmo com a reunião das 27 assinaturas necessárias para a instauração da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do MEC, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) disse, nesta quinta-feira (23), que deve esperar até ter 30 nomes. Sendo assim, o pedido de abertura deve acontecer apenas na próxima terça-feira (28).

Segundo o senador, a 27ª assinatura foi do colega Alexandre Giordano (MDB-SP), nesta quinta. Ainda assim, ele explicou que as outras assinaturas que pretende conseguir são para evitar que, quando o pedido for apresentado, os senadores que já contribuíram retirem o apoio dado.

“Com a assinatura do senador Giordano, temos 27 assinaturas, alcançando obter essas outras assinaturas, nós teríamos 30 assinaturas”, disse, em coletiva de imprensa.

As assinaturas que Randolfe pretende conseguir são dos senadores Otto Alencar (PSD-BA), Marcelo Castro (MDB-PI) e Izalci Lucas (PSDB-DF).

“Aguardaremos pelo menos até a próxima terça-feira e espero alcançarmos até a próxima terça as outras três assinaturas para ampliar a margem da comissão, do requerimento, e alcançando essas outras três, com 30, não haveria risco mais de derrubada da CPI”, reforçou.

Ontem, o governo Bolsonaro começou uma mobilização para barrar a instalação da Comissão, que começou a circular no Senado ainda em março, quando foi revelado esquema em que pastores controlavam a agenda do então ministro da Educação, Milton Ribeiro, e cobravam propina entroca de facilitações na liberação de recursos da pasta.