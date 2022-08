PDT de Ciro diz ao TSE que Bolsonaro usou festa do peão para showmício

Segundo o PDT, o discurso de Bolsonaro na Festa do Peão teve ‘nítido viés eleitoral, destinado ao público alvo do evento (agropecuária)

O PDT – partido do candidato à Presidência Ciro Gomes – apresentou ao Tribunal Superior Eleitoral uma representação contra o presidente Jair Bolsonaro atribuindo ao candidato à reeleição o uso da 65ª Festa do Peão do Boiadeiro em Barretos como showmício. A legenda diz que houve “desvirtuamento da participação’ do chefe do Executivo no evento, realizado na sexta, 26, indicando que o presidente transformou a festa em “comício eleitoral estruturado”.

“O Senhor Jair Messias Bolsonaro valeu-se da sua participação na 65ª Festa do Peão do Boiadeiro, em Barretos (SP), para realizar showmício corporificado em discursos inflamados e difusão de programas de campanha, tudo sob o comando de um animador no contexto de uma festa tradicional que contou com a participação de inúmeras pessoas, sendo o ato ainda divulgado e transmitido pela internet”, registra a peça.

Segundo o PDT, o discurso de Bolsonaro na Festa do Peão teve ‘nítido viés eleitoral, destinado ao público alvo do evento (agropecuária), de modo a verbalizar os pontos centrais do seu programa de campanha, bem como os bordões “Deus”, “pátria” e “família”, tradicionalmente utilizados como slogan eleitoral.

Além do showmício, a legenda cita na representação “manifesto acinte ao princípio da paridade armas” e aponta suposta ocorrência de abuso de poder econômico, “a medida em que utilizou-se de todo aparato estrutural e financeiro do evento para promoção de candidatura”. Também cita ‘veiculação de propaganda eleitoral na internet através de meio vedado”.

O partido pede ao TSE a derrubada de três vídeos que registraram a presença de Bolsonaro na festa no interior paulista. Além disso, a legenda requer uma ordem no sentido de que o presidente “se abstenha em participar de eventos deste porte e natureza, especificamente para que não desvirtue sua participação para transformar atos festivos em comício eleitoral em tons de showmício ou eventos assemelhados”.

Estadão Conteúdo