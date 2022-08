Moraes suspende sigilo de inquérito contra empresários bolsonarista

Na decisão, Moraes afirma não haver dúvidas sobre a possibilidade de “atentados contra a democracia e o Estado de direito”

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes suspendeu, nesta segunda-feira (29), o sigilo da decisão que autorizou a operação contra empresários bolsonaristas.

Segundo o documento, o pedido de investigação da Polícia Federal teve como base um grupo no Whatsapp, onde os empresários trocavam mensagens de cunho golpista. As falas foram reveladas pelo site “Metrópoles”

Na decisão, Moraes afirma não haver dúvidas sobre a possibilidade de “atentados contra a democracia e o Estado de direito”.

“[…] não há dúvidas de que as condutas dos investigados indicam possibilidade de atentados contra a Democracia e o Estado de Direito, utilizando-se do modus operandi de esquemas de divulgação em massa nas redes sociais, com o intuito de lesar ou expor a perigo de lesão a independência do Poder Judiciário, o Estado de Direito a Democracia; revelando-se imprescindível a adoção de medidas que elucidem os fatos investigados, especialmente diante da existência de uma organização criminosa identificada no Inq. 4.874/DF e também no Inq. 4.781/DF, ambos de minha relatoria”, diz a decisão.

Os inquéritos citados investigaram ameaças contra ministros do STF e autoridades, além do funcionamento das chamadas “milícias digitais”.

As buscas e apreensões ocorreram na última semana em endereços ligados a oito empresários envolvidos nos ataques. Além das buscas, o ministro ainda determinou o bloqueio das contas bancárias e das redes sociais, quebra de sigilo bancário e tomada de depoimentos.

