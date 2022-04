Pastores lobistas foram 127 vezes ao MEC e FNDE no governo Bolsonaro

O governo Bolsonaro chegou a colocar sob sigilo informações sobre reuniões e visitas ao Palácio do Planalto realizadas pelos pastores

Paulo Saldaña e Mateus Vargas

Brasília, DF

Os pastores evangélicos Arilton Moura e Gilmar Santos, pivôs do escândalo do balcão de negócios do MEC (Ministério da Educação), visitaram 127 vezes o Ministério da Educação e o FNDE durante o governo Jair Bolsonaro (PL).

O caso levou o pastor Milton Ribeiro a pedir demissão do cargo de ministro. Os religiosos também estiveram 35 vezes no Palácio do Planalto desde 2019.

O principal destino dos pastores foi a sede do MEC. Arilton esteve 90 vezes na pasta –o equivalente a uma vez por semana, considerando todo o período em que Ribeiro esteve no cargo.

Já o pastor Gilmar, que é chefe de Arilton, esteve 13 no ministério. Os dados foram obtidos pela Folha por meio da Lei de Acesso à Informação.

A agenda oficial do MEC, porém, registra apenas 34 encontros de ao menos um dos pastores com autoridades da pasta de setembro de 2020 a 16 de fevereiro de 2022.

Arilton foi 21 vezes ao FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação). Gilmar, 3. O fundo é ligado ao MEC e responsável pelas transferências de recursos federais da educação a prefeituras.

A Folha pediu acesso às listas de presença e atas das reuniões. Estes dados não foram divulgados pelo FNDE e MEC.

Os pastores Arilton Moura e Gilmar Santos estão no centro do escândalo do balcão de negócios do MEC. Mesmo sem cargos no governo, os dois negociavam com prefeitos a distribuição de recursos do FNDE para obras.

Prefeitos de algumas cidades afirmaram que os pastores pediam propina para intermediar a distribuição da verba. Eles confirmaram essa versão durante audiência na Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado.

O caso ganhou novas proporções após o áudio divulgado pela Folha em que o próprio Milton Ribeiro fala em priorizar os amigos do pastor Gilmar a pedido do presidente Bolsonaro.

“Foi um pedido especial que o presidente da República fez para mim sobre a questão do [pastor] Gilmar”, diz o então ministro na conversa em que participaram prefeitos e os dois religiosos.

“Porque a minha prioridade é atender primeiro os municípios que mais precisam e, em segundo, atender a todos os que são amigos do pastor Gilmar”, diz o ministro.

Os dados repassados pelo MEC registram o local de destino dos pastores: 42 visitas de Arilton foram marcadas de forma genérica para “outro destino”, enquanto 38 para o gabinete do ministro.

Ele também teria ido oito vezes para a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. Ainda visitou a Secretaria-Executiva em uma oportunidade e a Assessoria de Comunicação Social em outra.

O secretário-executivo do MEC no período dessas visitas era o atual ministro da Educação, Victor Godoy Veiga.

O pastor Gilmar foi 11 vezes ao gabinete do ministro. Visitou uma vez “outro destino” e outra a Assessoria de Comunicação Social.

A primeira visita de Arilton ao MEC ocorreu em agosto de 2019, enquanto a última está registrada em 4 de março de 2022. Ele entrou 47 vezes pela entrada privativa da pasta.

Segundo os dados repassados pela Educação, Gilmar fez a primeira visita à pasta em dezembro de 2020. A última teria ocorrido em dezembro do ano seguinte.

Após a divulgação pela Folha de áudio em que diz priorizar amigos do pastor Gilmar a pedido de Bolsonaro, Milton Ribeiro disse que levou denúncia à CGU (Controladoria-Geral da União) a respeito de uma suposta atuação indevida de pastores em agosto do ano passado.

A CGU recebeu ofício do MEC sobre denúncia envolvendo o pastor Arilton em 27 de agosto. Depois disso, o ex-ministro recebeu outras 13 vezes o pastor Arilton, enquanto Gilmar fez 3 visitas ao gabinete de Ribeiro.

O ex-ministro afirmou à TV Record, em 24 de março, que após o conhecimento da denúncia teria recebido o pastor Arilton “uma ou duas vezes depois da denúncia” e acrescentou que chegou a proibir que ele fosse ao MEC. Os dados oficiais negam o relato.

A relação obtida pela Folha mostra que Arilton Moura foi recebido pelo ministro em seu gabinete 13 vezes entre outubro de 2021 e dia 4 de março de 2022. Só no mês de agosto Ribeiro recebeu Arilton em seu gabinete 3 vezes.

Ribeiro é alvo de inquérito na PF aberto para apurar as suspeitas sobre a atuação dos pastores Gilmar Santos e Arílton Moura na liberação de verbas do MEC e do FNDE.

O ex-ministro pediu demissão do cargo em 28 de março, uma semana após a Folha revelar a gravação em que ele diz priorizar a liberação de verbas a prefeitos indicados pelos pastores.

Os dois pastores têm proximidade com Jair Bolsonaro desde o primeiro ano do governo.

O governo Bolsonaro chegou a colocar sob sigilo informações sobre reuniões e visitas ao Palácio do Planalto realizadas pelos pastores. No último dia 14, o GSI (Gabinete de Segurança Institucional) recuou e disse que a dupla esteve 35 vezes no Planalto desde o começo do governo.