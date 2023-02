Passado um mês dos ataques, Planalto continua sem vidros na entrada

Divisórias de salas e alguns espelhos vandalizados ainda não foram recolocados, assim como parte do mobiliário, como televisões e mesas

JULIANA BRAGA

BRASÍLIA, DF

Passado mais de um mês dos ataques de 8 de janeiro, o Palácio do Planalto continua sem os vidros do andar térreo, por onde se acessa o prédio. Embora haja uma entrada com raio-x, na prática, é possível entrar por qualquer lado do edifício.

Divisórias de salas e alguns espelhos vandalizados ainda não foram recolocados. Parte do mobiliário, como televisões e mesas, também ainda precisa ser reposto.

De acordo com a Casa Civil, que cuida da administração dos palácios, há uma alta demanda pelos serviços necessários porque outros prédios públicos foram depredados. O fornecedor de vidros, por exemplo, não conseguiu atender ao pedido.

A reportagem apurou que há também uma dificuldade de equipe. Como o Palácio da Alvorada também estava passando por reparos para receber o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a primeira-dama Janja Silva, os funcionários se dividiam nas duas tarefas. Até o momento, já foi desembolsado R$ 1,5 milhão de reais na reconstrução da sede do Executivo federal.