Partidos começam a se reunir para decidir apoio no 2º turno

A previsão é de que diversos partidos realizem reuniões hoje e amanhã buscando decidir qual candidato apoiar no dia 30 de outubro

Passado o 1º turno, os partidos já marcaram reuniões para decidir quem apoiar no 2º turno das eleições, marcado para o dia 30 de outubro. Na manhã de hoje, o governador reeleito em Minas Gerais, Zema (Novo), foi ao Palácio da Alvorada declarar apoio ao atual presidente do Brasil.

Ainda nessa manhã, por volta das 11h30, o PDT, partido do canditato Ciro Gomes – que ficou em 4º nas eleições para presidente -, deve se reunir para decidir quem apoiar, e a previsão é de que seja o candidato Lula (PT). Ciro vai participar por videoconferência.

Carlos Lupi, presidente do PDT, já decidiu apoiar Lula, e quer convencer Ciro de seguir o mesmo caminho. Para isso, três propostas do partido já foram apresentadas ao PT: zerar as dívidas dos brasileiros no SPC, adotar renda mínima universal e o projeto de escola integral.

O PSDB tem reunião marcada para hoje, às 14h. Também nesta tarde deve acontecer a reunião do Cidadania, que está em conflito. O presidente do partido, Roberto Freire, declarou apoio a Lula, mas o líder do Cidadania, Alex Manente, que foi reeleito deputado federal por SP, disse que o PT jamais terá seu apoio.

Já o MDB, partido de Simone Tebet, 3ª colocada nas eleições, deve tomar uma decisão entre hoje e amanha. No domingo, após o resultado da apuração, a candidata afirmou já ter lado definido, mas que esperaria a conversa com seus aliados para declarar o apoio.

O União Brasil também não definiu um horário para sua reunião ser realizada, mas as informações inciais são de que o partido da candidata Soraya Thronicke não demonstrará apoio a Bolsonaro. Ou ficará neutro, ou apoairá o petista.

1º turno

Diferente do que mostravam as pesquisas eleitorais, o 1º turno foi bem acirrado. Buscando a reeleição, Bolsonaro (PL) venceu em 12 estados e no Distrito Federal, recebendo 51.072.345 votos, equivalente a 43,20%, enquanto Lula (PT) levou a melhor em 14 estados, com 57.259.504 votos, ou 48,43% do total de votos válidos.

Por isso é tão importante conseguir o apoio dos demais candidatos e partidos no 2º turno. Tebet, que ficou em 3º, recebeu 4.915.423 votos, 4,16%. Ciro, em 4º, foi votado por 3.599.287 eleitores, 3,04%.