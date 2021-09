Partido Verde protocola ofício ao MP sobre caça ilegal de javalis no Brasil

O ofício foi motivado após reportagem veiculada na TV mostrar a expansão dos municípios que contam com a presença do Javali no território nacional

Os deputados Célio Studart e Israel Batista, do Partido Verde, protocolaram um ofício ao Ministério Público na nesta quarta-feira (22), pedindo a apuração de evidências que comprovem que o aumento descontrolado de javalis foi uma estratégia para incentivar a prática da caça, em todo o país. Os parlamentares solicitam que o MP investigue o informações junto ao Ibama e demais órgãos responsáveis. “Certamente, face ao enfraquecimento institucional e o desmonte da fiscalização ambiental no Brasil, está em uma crescente, fazendo-nos crer na existência de caça ilegal associada ao manejo do javali”, comentaram os deputados. O ofício foi motivado após reportagem veiculada na TV Globo mostrar a expansão dos municípios que contam com a presença do Javali no território nacional, de 563 municípios em 2016, para 1.563 em 2019, em uma velocidade de expansão 11 vezes maior que a do Uruguai, por exemplo. Em consequência também o número de Registro de Caçador subiu, na mesma proporção, de uma forma inexplicável, pois, como sabemos a caça no Brasil é proibida, sendo liberada, desde 2013 pelo Ibama, apenas, para fins de manejo populacional do javali, considerado uma “ameaça” aos plantios de milho e soja, bem como medida profilática em termos dos riscos de transmissão de doenças. Conforme a mesma reportagem, foram emitidos pelo Exército, entre janeiro de 2019 e agosto deste ano, 193.539 certificados de registro de caçador (CR), representando um aumento de 243%, em comparação com o mesmo período entre 2016 e 2018. Apenas em 2021 foram emitidos 75.289 CRs, número maior do que qualquer um dos cinco anos anteriores. Desta forma, a reportagem também evidencia um crescimento da aquisição de armas, pelos caçadores no Brasil, inclusive de armamento pesado como o caso de fuzis, apenas, vale e é preciso ressaltar, “controlar” a população dos javalis. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE