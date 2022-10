Partido de Bolsonaro não enviou inserções, diz rádio citada por assessor demitido pelo TSE

Em depoimento à Polícia Federal, o servidor Alexandre Machado disse que recebeu um email da rádio JM ON LINE

Ranier Bragon e Marcelo Rocha

Brasília, DF

A direção da Rádio JM FM atrelou, em nota divulgada nesta quarta-feira (26), a não veiculação de inserções de Jair Bolsonaro à falta de envio do material pelo PL, partido presidente.

Em depoimento à Polícia Federal, o servidor Alexandre Machado disse que recebeu um email da rádio JM ON LINE em que a emissora teria dito que, de 7 a 10 de outubro, havia deixado de repassar em sua programação 100 inserções da coligação de Bolsonaro.

Como mostrou a Folha de S.Paulo, o depoimento foi prestado após Machado ser exonerado pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Na corte, a explicação dada é que o servidor vinha tomando atitudes com falta de isenção e com aparência de atuação política em sua função.

“No início do segundo turno das eleições presidenciais, os mapas e materiais de uma das campanhas [da de Bolsonaro] deixaram de ser enviados. Tal fato foi detectado no dia 10 de outubro, oportunidade em que a emissora questionou a Justiça Eleitoral, por telefone, solicitando orientação sobre as medidas a serem adotadas”, afirmou a emissora.

Conforme mostrou o Painel, Lídia Prata Ciabotti, dona JM, publicou há quatro dias uma foto entregando um exemplar do Jornal da Manhã, que pertence ao mesmo grupo, a Michelle Bolsonaro, durante visita da primeira-dama a Uberaba (MG). Na publicação, diz ter sido um prazer ter conhecido “uma mulher tão carismática”.

À Folha de S.Paulo Lídia disse que não está “a serviço de campanha nenhuma, como alguns nos acusam. Só queremos fazer a coisa certa”. Se não publicamos no dia certo, como devemos fazer?”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A emissora disse ainda ter acionado diretamente o PL, “expondo a questão e pedindo que os mapas e materiais voltassem a ser encaminhados por e-mail, a exemplo do que ocorreu no primeiro [turno] “.

“Essa providência foi, então, adotada pelo Partido Liberal”, afirmou a rádio, na mesma nota.

Segundo a rádio, após procurar o partido e “faltando uma semana para o término das eleições”, foi formalizada uma consulta ao TSE.

O objetivo da consulta, alegou a emissora, era obter orientação sobre como proceder em relação à ausência do envio das inserções pelo PL.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A partir do questionamento ao PL, segundo o rádio, o material passou a ser enviado. Não houve, entretanto, uma orientação por parte da corte eleitoral.

“Lamentamos que o assunto tenha motivado um debate político acirrado e absolutamente desproporcional sobre um questionamento que poderia ter sido resolvido com a simples resposta pedida pela emissora”, afirmou a rádio.