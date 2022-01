Para se diferenciar de Bolsonaro, Moro inclui visitas a hospitais em giro pelo interior de SP

O recado é marcar diferenças com relação ao presidente Jair Bolsonaro (PL), que desde o início da pandemia tem minimizado seus efeitos

O ex-ministro Sergio Moro (Podemos) incluiu visitas a hospitais no roteiro que fará pelo interior de São Paulo no final de janeiro e início de fevereiro. Ele deve visitar o Hospital de Base de São José do Rio Preto, um dos principais da região norte do estado, e possivelmente o Hospital do Câncer de Barretos.

A ideia é que ele converse com médicos, enfermeiros e pacientes e demonstre empatia com os que têm combatido a pandemia e sofrido com seus efeitos. O recado é marcar diferenças com relação ao presidente Jair Bolsonaro (PL), que desde o início da pandemia tem minimizado seus efeitos.

“A ideia é mostrar uma sensibilidade que o Bolsonaro não teve. Em nenhum momento nessa pandemia ele visitou hospitais, conversou com profissionais de saúde”, diz o deputado federal Junior Bozzella (PSL-SP), que tem ajudado a organizar o roteiro.

Conforme adiantou a coluna Monica Bergamo, Moro fará um giro pelo interior do estado entre 31 de janeiro e 3 de fevereiro. Ele deve encontrar autoridades locais, empresários, produtores rurais e apoiadores em geral.

O itinerário, que ainda está sendo finalizado, deve incluir São José do Rio Preto, Bebedouro, Barretos e Ribeirão Preto, mas outras cidades poderão ser acrescentadas.