Para Kajuru, comemorações do 7 de setembro não devem dividir brasileiros

Segundo ele, o evento deve marcar a união de todos em prol da superação de desigualdades e de problemas que afligem a população brasileira

O senador Jorge Kajuru (Podemos-GO) manifestou, em pronunciamento nesta quarta-feira (31), preocupação de que haja divisões na sociedade brasileira, durante as comemorações dos 200 anos da Independência do Brasil, no próximo dia 7.

Na sua opinião, esse evento deve, na verdade, marcar a união de todos em prol da superação de desigualdades e de problemas que historicamente afligem a população brasileira, especialmente os mais pobres: saúde, educação e fome.

“Evidentemente, enquanto elas não forem atendidas, seguiremos patinando enquanto nação, inclusive valorizando falsos salvadores da Pátria […] Que a data ilumine a mente dos brasileiros para que o país supere a encruzilhada política em que se encontra e trilhe, daqui em diante, um caminho com um mínimo de inteligência política para melhor distribuir a sua riqueza econômica e criar de fato o desenvolvimento social”, disse.

Agência Senado