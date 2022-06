Para garantir apoio do Avante e renúncia de André Janones, PT negocia eventual ministério

Para convencer o Avante da ideia de abandonar a disputa à presidência, o JBr apurou que um futuro ministério estaria na mesa de negociação

Em negociação com integrantes da cúpula do Avante para que a legenda abandone a candidatura própria encabeçada pelo pré-candidato à presidência André Janones, atual deputado federal por Minas Gerais, o PT oferece um eventual ministério à legenda.



O partido do ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva luta para que o parlamentar federal deixe imediatamente a pré-campanha eleitoral, mas políticos de ambas as siglas ainda negociam o prazo para que o Avante passe a integrar a composição do petista.



Aparecendo na maioria das principais pesquisas eleitorais com 2% das intenções de voto, Janones ajudaria, segundo o entendimento de um articulador do partido que conversou com a reportagem, no fortalecimento do palanque eleitoral de Lula em Minas Gerais.



Para tentar convencer o Avante da ideia de abandonar a disputa ao Palácio do Planalto, o Jornal de Brasília apurou que um futuro ministério, em um eventual terceiro mandato do ex-presidente Lula, estaria na mesa de negociação.



As conversas vêm ocorrendo, em especial, de integrantes da cúpula do PT com o presidente do Avante, Luis Tibé.



A pasta, porém, ainda não estaria definida, mas a reportagem também descobriu que há o interesse do Avante em um possível Ministério do Esporte, que seria recriado em uma nova gestão do petista, o do Trabalho.



O Avante, que concentra sua maior força partidária em Minas Gerais, possui raízes trabalhistas, sendo originário do antigo PTdoB (Partido Trabalhista do Brasil). Dessa forma, a aquisição da pasta ministerial seria simbólica.