Para Bolsonaro, pandemia se tornará ‘endemia’ nos próximos dias

O presidente Jair Bolsonaro (PL), afirmou novamente, durante uma cerimônia de lançamento do “BB Antecipa Frete” e “BB CPR Preservação” nesta quinta-feira (07), que a pandemia se transformará em endemia nos próximos dias. Segundo o chefe do executivo, o governo deve rebaixar o estado das contaminações quanto antes.

“Eu acho que nos próximos dias, passaremos de pandemia para endemia. Até conversei agora com o Fausto -presidente do Banco do Brasil-. Quem tá de máscara aí, porventura, ele acabou de dizer para mim que é facultativo, não é obrigado usar máscara mais. A gente vai se adequando, a gente vai buscando cada vez mais agir de forma correta no tocante a essa pandemia que está acabando”, disse.

Essa não é a primeira declaração de Bolsonaro sobre seu desejo de mudar o status da pandemia para endemia, quando a população convive com o vírus e não há um número significativo de casos e óbitos. No dia 16 de março, o chefe do executivo disse, em entrevista, que iria decretar o ‘fim da pandemia’.

Ele foi contradito pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que, apesar de ter afirmado que o governo tem de fato um plano para realizar a troca de nomenclatura, não é imediato. O chefe da pasta é mais comedido ao comentar o assunto. Não fornece datas, além de vir se reunindo com ministros e figuras importantes do governo.

No dia em que foi contra a fala do presidente, o ministro se reuniu o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, para esclarecer a situação e evitar conflitos com o judiciário. As manobras de Queiroga, mais sutis que as de Bolsonaro, visam convencer os poderes.