Panfletos com número errado de Tarcísio são distribuídos em SP

Em redes sociais, o candidato a governador tem reforçado que “o capitão do time é 10”, em referência a sua patente militar

Fábio Zanini

São Paulo, SP

Panfletos com o número errado de Tarcísio de Freitas, candidato ao governo de São Paulo, foram distribuídos no último sábado (20) em um evento em São Bernardo do Campo, na região do ABC.

O material trazia Tarcísio com o número 22, do PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, em vez do 10 de sua legenda, o Republicanos.

Os panfletos foram distribuídos pela campanha do deputado estadual Coronel Nishikawa (PL), que agora tenta mandato na Câmara dos Deputados.

Segundo a assessoria de Nishikawa, houve um erro na produção do material. Tão logo foi identificado o equívoco, a distribuição foi interrompida e a maior parte dos panfletos, recolhida.

A comunicação do número correto é uma preocupação da campanha de Tarcísio, já que muitos eleitores podem ser induzidos a registrar o mesmo de Bolsonaro, seu padrinho político.

Em redes sociais, o candidato a governador tem reforçado que “o capitão do time é 10”, em referência a sua patente militar.