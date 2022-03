Palácio do Planalto vai reformar restaurante por R$ 4,6 milhões

A obra é necessária para corrigir “diversas patologias construtivas” e atender às normas da Anvisa, que não especifica

Fábio Zanini

O Palácio do Planalto lançou edital para selecionar uma empresa para reformar as instalações do restaurante que atende aos servidores. A previsão de gasto é de R$ 4.601.284,12. O valor inclui todas as despesas diretas e indiretas como, por exemplo, encargos trabalhistas e previdenciários dos funcionários contratados para a execução da obra.

De acordo com o documento, a obra é necessária para corrigir “diversas patologias construtivas” e atender às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que não especifica.

Será reformada toda a área do refeitório, cantina e apoio administrativo que ficam no Anexo 4 do Planalto e totalizam 2.152,44m². O edital prevê demolição e construção de paredes, substituição de revestimentos, sistema hidráulicos e instalações elétricas. Prevê, ainda, instalação de louças, bancadas em granito e inox e adequação do sistema de prevenção de incêndio.

Hoje o espaço conta com dois ambientes de self-service. Após a reforma, haverá um restaurante à la carte, outro self-service, além de uma cantina e o espaço administrativo. Atende a servidores da Presidência e da Vice-Presidência, além dos ministérios que ficam no Planalto, como a Casa Civil e a Secretaria de Governo.

Se acordo com dados da Secretaria Geral, são servidas, em média, cerca de 72 mil refeições por ano.

O prazo para entrega de propostas se encerra em 12 de abril.