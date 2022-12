Palácio da Alvorada recebe caminhão de mudança; Bolsonaro deve sair até dia 31

A partir do próximo ano, o Palácio da Alvorada será ocupado pelo presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

Matheus Teixeira e Mateus Vargas

Brasília, DF

O Palácio da Alvorada recebeu nesta quinta-feira (15) um caminhão de mudança, a poucos dias do prazo limite para que o presidente Jair Bolsonaro (PL) deixe a residência oficial.

A partir do próximo ano, o Palácio da Alvorada será ocupado pelo presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Apesar de ter autorizado o início da transição, Bolsonaro nunca reconheceu publicamente a derrota eleitoral. Ele tampouco deu declarações sobre quando pretende desocupar a residência oficial. Na semana passada, Bolsonaro fez um discurso dúbio a apoiadores em que disse que irá “vencer”.

Nesta quinta, a entrada do caminhão de mudanças na propriedade foi flagrada em vídeo feito por Record, Metrópoles e pela TV Globo. Questionada pela reportagem, a assessoria do presidente não respondeu se Bolsonaro deu início à mudança.

É praxe que o mandatário em exercício libere a Granja do Torto, outra residência presidencial em Brasília, para que o presidente eleito se instale na capital.

Bolsonaro, no entanto, cedeu o espaço para o ministro da Economia, Paulo Guedes. O ministro deve deixar o local na próxima semana, mas ainda não há informação se o local será cedido a Lula.

Em reunião na terça (13), o futuro ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), pediu ao atual chefe da pasta, Ciro Nogueira (PP), para o governo Bolsonaro disponibilizar alguma das residências em Brasília à equipe de Lula.

A ideia é deixar esse espaço pronto para o petista passar a ocupar em 2 de janeiro, data seguinte à posse.

A transição não fez um pedido formal ao atual governo, mas Ciro sinalizou a Costa que conversaria com sua equipe para agilizar a liberação de um espaço para o próximo presidente.

Em outra frente, a equipe de Lula planeja manter parte das agendas no hotel em que o petista está hospedado enquanto os palácios não estão prontos para serem ocupados.