Paes insinua que baixa vacinação de crianças é fruto das falas do Bolsonaro

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, insinuou nesta segunda (7) que a baixa adesão à campanha de vacinação infantil contra a Covid-19 tem ligação com as falas do presidente Jair Bolsonaro (PL), que já se posicionou diversas vezes contra a imunização, na contramão da ciência.

Até o momento, 41% das crianças entre 5 e 11 anos foram vacinadas contra a doença no Rio, percentual considerado muito baixo. Questionado sobre o motivo, Paes respondeu: “não sei, essa é uma boa pergunta, mas acho que não é sempre que você tem o líder político maior do Brasil, do país, dizendo que faz mal vacinar. Então, talvez essa seja a melhor explicação para tanta gente deixar de se vacinar ou vacinar seus filhos”.

Bolsonaro deu diversas declarações desacreditando a vacinação infantil, já autorizada pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para a faixa etária de 5 a 11 anos e em curso no Brasil em diversos outros países. No final de dezembro, o chefe do Executivo federal disse que não vai vacinar a filha Laura, de 11 anos. A decisão vai na contramão do que recomenda a ciência.

O avanço da vacinação é considerado o grande responsável pela redução do número de mortes por Covid. Em dezembro, após o aval da Anvisa para a imunização infantil com a vacina da Pfizer, Bolsonaro disse que pediu os nomes dos integrantes da agência reguladora responsáveis pela decisão.

Em outubro, diretores da Anvisa receberam ameaças pela possibilidade de incluir o público infantil na campanha de vacinação contra a Covid-19. O presidente também disse que não se imunizou contra a Covid. O Palácio do Planalto decretou sigilo de até cem anos ao cartão de vacinação dele. Segundo a assessoria da presidência, o decreto foi feito porque os dados “dizem respeito à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem” do presidente.

Paes e o secretário municipal de Educação, Renan Ferreirinha, participaram nesta segunda do primeiro dia do ano letivo da rede de ensino carioca. Nessa retomada das aulas no Rio de Janeiro, as atividades serão 100% presenciais.

São 1.543 unidades de ensino e 669.504 mil alunos atendidos na rede municipal, do berçário ao ensino fundamental.

Embora o certificado de vacinação não seja exigido, um documento da prefeitura informa que é “fortemente recomendado que todos os estudantes sejam vacinados”. “A vacinação é o principal elemento que permite maior segurança no retorno das atividades presenciais a uma rotina normal. É sugerido que a equipe gestora monitore a cobertura vacinal de seus estudantes para realizar ações de estímulo à vacinação”, diz um trecho.