Bolsonaro diz a influenciador que não seria difícil acertar tiro em alvo ‘gordinho’ como ele

Fábio Zanini

Jair Bolsonaro (PL) escreveu nas redes sociais nesta segunda-feira (7) que não seria difícil acertar um tiro em um alvo que fosse “gordinho” como o influenciador Cauê Moura, que havia criticado as habilidades do presidente no manuseio de uma arma de fogo.

Moura compartilhou um vídeo em que Bolsonaro tenta atirar com um revólver, mas parece ter dificuldades e não consegue em um primeiro momento. Ele então é ajudado por seu filho, o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), e por um instrutor. O influenciador escreveu um comentário em que diz que “o capitão mentecapto não sabe nem atirar”.

Em resposta, Bolsonaro disse: “confesso que não dá para disputar uma olimpíada, mas em uma eventual invasão de propriedade, se o alvo fosse um gordinho do seu tamanho não ficaria tão difícil acertar”.

A ofensa se soma a ataques preconceituosos que Bolsonaro e seu filho Eduardo (PSL-SP) proferiram nos últimos dias.

Na quinta-feira (3), Bolsonaro se referiu aos nordestinos usando o termo depreciativo ‘pau de arara’. No dia seguinte, o filho publicou vídeo ridicularizando o trabalho de mulheres em obra do metrô de SP que ruiu.